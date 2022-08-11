Даниил Медведев рассказал о поведении зрителей в проигранном матче с Кирьосом в Монреале

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поведении публики после того, как проиграл 37-му номеру рейтинга ATP австралийцу Нику Кирьосу в матче второго круга «Мастерса» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

«Кого поддерживали? Думаю, они разделились. Но да, порой, когда проигрываешь, чувствуешь, что публика больше за соперника.

Хотя они поддерживали меня, когда я выиграл тай-брейк. Я бы сказал, 50 на 50», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В ближайшее время Медведеву предстоит защищать 2000 очков, заработанных за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. US Open 2022 года пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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