Ига Свёнтек прокомментировала решение Серены Уильямс закончить карьеру
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала решение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американской теннисистки Серены Уильямс завершить карьеру. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.
«Очень жаль, что у меня не было возможности сыграть с ней. Возможно, у меня она ещё появится.
Способность одновременно заниматься бизнесом и теннисом, а также быть матерью и участвовать в четырёх финалах турниров «Большого шлема» — это потрясающе. Я была бы счастлива иметь веру в то, что, может быть, мне удастся это сделать», — приводит слова Свёнтек Eurosport.
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