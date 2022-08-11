Энди Роддик высказался об игре Ника Кирьоса после его победы над Медведевым в Монреале

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик рассказал, что думает об игре 37-й ракетки мира Ника Кирьоса, который победил лидера рейтинга ATP Даниила Медведева во втором круге «Мастерса» в Монреале. Следующим соперником Кирьоса станет его соотечественник Алекс де Минор.
«Кирьос играет на ином уровне. Что бы ни делал де Минор, думаю, Кирьос в состоянии приспособиться. Он разноплановый игрок.
Если иметь в виду физические способности, он единственный игрок, кто в этом поколении может сравниться с «Большой тройкой». Но я не знаю, «взорвётся» ли он. Сейчас он много играет, я бы не поставил против него», — цитирует Роддика Eurosport, ссылаясь на Tennis Channel.
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