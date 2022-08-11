Экс-чемпионка Уимблдона Дьюри: Джокович был бы явным фаворитом US Open

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Джо Дьюри прокомментировала решение правительства США не допустить Новака Джоковича на US Open. Сербскому теннисисту запрещено въезжать на территорию Северной Америки из-за отсутствия прививки от коронавируса.



«У Джоковича нет возможности выступить на US Open и в Монреале из-за того, что он непривит. Он действительно очень силён ментально, но, думаю, будет сложно оправиться от такого. Это прискорбно. Таковы правила в Америке на данный момент. Мне очень жаль, что Новак не может сыграть на турнире, потому что он был бы явным фаворитом», — заявила Дьюри Yahoo Sports.



Новак Джокович за карьеру завоевал 21 титул турниров «Большого шлема». В 2022 году серб выиграл Уимблдон, в финале расправившись с австралийцем Ником Кирьосом.