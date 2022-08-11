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Экс-чемпионка Уимблдона Дьюри: Джокович был бы явным фаворитом US Open

Экс-чемпионка Уимблдона Дьюри: Джокович был бы явным фаворитом US Open
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Джо Дьюри прокомментировала решение правительства США не допустить Новака Джоковича на US Open. Сербскому теннисисту запрещено въезжать на территорию Северной Америки из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«У Джоковича нет возможности выступить на US Open и в Монреале из-за того, что он непривит. Он действительно очень силён ментально, но, думаю, будет сложно оправиться от такого. Это прискорбно. Таковы правила в Америке на данный момент. Мне очень жаль, что Новак не может сыграть на турнире, потому что он был бы явным фаворитом», — заявила Дьюри Yahoo Sports.

Новак Джокович за карьеру завоевал 21 титул турниров «Большого шлема». В 2022 году серб выиграл Уимблдон, в финале расправившись с австралийцем Ником Кирьосом.

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