Кирьос: если продолжу так играть, то смогу выпить пива в пабе, ни о чём не беспокоясь

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу критики в свой адрес со стороны СМИ и поклонников тенниса и заявил, что хочет продолжать показывать качественную игру, вдохновляя личным примером людей.

«Я делаю это для многих людей, но также хочу доказать себе, что всё ещё могу показывать потрясающий теннис. Чувствую, что по сравнению с другими игроками обо мне много негатива в новостях. Пишут, что я растрачиваю свой талант и тому подобное.

Но если я продолжу играть в том же духе, то докажу, что люди ошибаются. Это меня в какой-то степени даже расслабит. Например, я смогу выпить пива в пабе, ни о чём не беспокоясь.

СМИ представляли меня ужасным человеком в течение пяти лет. Но сейчас всё изменилось, проявились истинные краски. Надеюсь, я вдохновляю миллионы людей на то, что важно жить просто своей жизнью, заниматься спортом или строить карьеру, как они хотят, и чувствовать себя комфортно», — приводит слова Кирьоса Reuters.