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Ига Свёнтек объяснила неожиданное поражение в третьем круге в Торонто

Ига Свёнтек объяснила неожиданное поражение в третьем круге в Торонто
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек объяснила, почему yнеожиданно проиграла в третьем круге турнира в Торонто (Канада). Соперницей Свёнтек была представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 24-е место в рейтинге WTA. Полька проиграла ей со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

«Мне кажется, что в начале матча я испытывала проблемы с тем, чтобы найти свой ритм на корте. Возможно, потому, что она левша. Мне было трудно приспособиться к её подаче.

Ещё и ветер. Думаю, без ветра я бы справилась. Но были сумасшедшие условия», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Хаддад-Майя встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, обыгравшей испанку Гарбинье Мугурусу.

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