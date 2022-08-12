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Монфис не смог доиграть матч третьего круга в Монреале после недавнего возвращения на корт

Монфис не смог доиграть матч третьего круга в Монреале после недавнего возвращения на корт
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20-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис из-за травмы стопы снялся с матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада) с британцем Джеком Дрэйпером при счёте 2:6, 2:0.

Монфис получил повреждение по ходу матча. Он брал медицинский перерыв, но в итоге не смог продолжить игру. Это был его первый турнир с мая 2022 года. Гаэль не играл всё это время из-за травмы стопы, ему делали на ней операцию.

«Сегодня был тяжёлый вечер в Монреале. Первый матч после возвращения прошёл не совсем удачно. Я решил вернуться в Европу для консультаций с врачами. Буду держать вас в курсе. Спасибо всем за слова поддержки», — написал Монфис в социальных сетях.

Также стало известно, что Монфис не примет участия на турнире в Цинциннати (США).

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