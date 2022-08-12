Хаддад-Майя рассказала, что помогло ей победить Свёнтек
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Четвертьфиналистка турнира в Торонто бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя высказалась о своей победе над первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
«В моей карьере было много трудных моментов. Я перенесла четыре операции, а мне всего 26 лет. Поэтому, когда у меня бывают особые моменты, я стараюсь наслаждаться. Правда в том, что я работаю около 15 лет, чтобы проживать эти моменты, чтобы жить этой мечтой, над которой я много работала.
Теннис устроен так. Неважно, на каком корте ты играешь, нужно заставлять себя улучшать свой уровень. Думаю, что это было ключом к победам», — цитирует бразильянку WTA.
В следующем круге Хаддад-Майя сыграет с Белиндой Бенчич, которая за 1 час 3 минуты расправилась с испанкой Гарбинье Мугурусой.
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