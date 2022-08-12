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Рууд отдал Оже-Альяссиму лишь три гейма в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

Рууд отдал Оже-Альяссиму лишь три гейма в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче четвёртый сеяный Рууд разгромил шестую ракетку соревнований канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Рууд четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал десять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Рууд вышел вперёд в личном противостоянии с Оже-Альяссимом в официальных матчах — 2-1.

За выход в финал «Мастерса» в Монреале Рууд сыграет с восьмым сеяным, представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2022, пятница. 21:20 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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