Рууд отдал Оже-Альяссиму лишь три гейма в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче четвёртый сеяный Рууд разгромил шестую ракетку соревнований канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Рууд четыре раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал десять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Рууд вышел вперёд в личном противостоянии с Оже-Альяссимом в официальных матчах — 2-1.

За выход в финал «Мастерса» в Монреале Рууд сыграет с восьмым сеяным, представителем Польши Хубертом Хуркачем.