Бразильянка Хаддад-Майя вышла в полуфинал турнира в Торонто, не без труда победив Бенчич

В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира серии WTA 1000, в котором сошлись 26-летняя представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (24-й номер рейтинга) и 25-летняя швейцарка Белинда Бенчич.
Встреча завершилась победой Хаддад-Майя в трёх сетах – 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.
На счету бразильской теннисистки две подачи навыле, три двойные ошибки и четыре из шести (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, пять двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира в Торонто Хаддад-Майя встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия, 14-й номер рейтинга) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 51-й номер рейтинга).
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