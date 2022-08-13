Бразильянка Хаддад-Майя вышла в полуфинал турнира в Торонто, не без труда победив Бенчич

В Торонто (Канада) на стадионе «Авива Сентер» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира серии WTA 1000, в котором сошлись 26-летняя представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя (24-й номер рейтинга) и 25-летняя швейцарка Белинда Бенчич.

Встреча завершилась победой Хаддад-Майя в трёх сетах – 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут.

На счету бразильской теннисистки две подачи навыле, три двойные ошибки и четыре из шести (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – ни одного эйса, пять двойных ошибок и три из семи (43%) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Торонто Хаддад-Майя встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия, 14-й номер рейтинга) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 51-й номер рейтинга).