Халеп оценила перспективы 18-летней Гауфф в скором времени взять титул «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп оценила перспективы Кори Гауфф победить в скором времени на одном из турниров «Большого шлема». Румынская теннисистка отметила, что 18-летняя американка постоянно прогрессирует, и ей за этим приятно наблюдать.
«Чувствую, что она становится сильнее ментально и в целом как личность. Она очень повзрослела с тех пор, как мы играли вместе на Уимблдоне. Ей тогда было 15 лет. Кори — замечательный человек. Она очень милая. Думаю, что скоро она возьмёт «Большой шлем». У неё есть всё для этого, и мне кажется, она действительно этого хочет. С каждым днём Кори становится лучше, и за этим приятно наблюдать», — приводит слова Халеп Tennis-infinity.
Напомним, вчера, 12 августа, Симона Халеп вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Торонто (Канада). В четвертьфинальном матче она нанесла поражение Кори Гауфф со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
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