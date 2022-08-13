Арина Соболенко одним эмодзи описала то, как проводит текущий сезон

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новый пост. Она поделилась новым селфи.
Ранее Соболенко (6) завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада), в третьем круге проиграв американке Кори Гауфф (10) со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (4:7).
«Настроение – эмодзи «смайлик с приподнятой бровью (скептицизм)». Если бы мне нужно было описать этот сезон одним эмодзи – это были бы американские горки… Но всё в порядке. Я достаточно сильная, чтобы справиться со всем этим», — подписала снимок Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
В текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» — Australian Open и «Ролан Гаррос» — Арина не проходила дальше четвёртого круга. На Уимблдоне-2022 Соболенко сыграть не смогла, так как турнир не допустил к участию представителей России и Беларуси, из-за чего был лишён рейтинговых очков.
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