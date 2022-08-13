Хуркач предположил, что помешало Кирьосу показать против него качественную игру

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В четвертьфинальном матче он нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:1.

«Ник в последние недели показывал невероятный теннис, так что играть против него одно удовольствие. Надеюсь, фанатам это тоже понравилось. Я доволен результатом. Очень хорошо начал матч. Ник, возможно, был немного травмирован, что помешало ему качественно подавать. Поскольку мы оба хороши в подачах, то минимальный дискомфорт может иметь большое значение», — цитирует Хуркача Tennis-infinity.

За выход в финал «Мастерса» в Монреале Хуркач сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.