Ник Кирьос: мне плевать на СМИ. Я хожу на пресс-конференции, чтобы меня не штрафовали

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил, как ему всегда удаётся развёрнуто и интересно отвечать на вопросы журналистов.
Такой вопрос СМИ задали Нику на пресс-конференции после поражения от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Кирьос проиграл со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 1:6. Отметим, что во втором круге соревнований австралиец обыграл первую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева.
«Что касается СМИ, мне на них плевать. Я делаю это (общаюсь с ними) только потому, что не хочу, чтобы меня оштрафовали. Так что… Имею в виду, это обычное дело. Честно говоря, оно мне не особо нравится. Я бы предпочёл не быть здесь (на пресс-конференции) прямо сейчас», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.
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