Хуркач поделился ожиданием от второго в карьере финала «Мастерса»

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал выход в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Монреале (Канада). В полуфинальном матче восьмой сеяный Хуркач нанёс поражение четвёртой ракетке соревнований представителю Норвегии Касперу Рууду со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Для Хуркача это будет второй в карьере финал «Мастерса».

«Каспер играл в действительно невероятный теннис, и он был лучше в начале матча, особенно в течение первых полутора сетов. Я пытался остаться в игре и продолжать биться настолько хорошо, насколько это возможно.

Сейчас всё в порядке. Физически я чувствую себя хорошо. За последние недели была проделана большая работа. Пока всё идёт неплохо! В финалах играть всегда очень сложно. Там играют лучшие, поэтому очевидно, что у соперника будет большое желание победить. Это будет очень тяжелая битвам», — приводит слова Хуркача пресс-служба ATP.