WTA одним эмодзи отреагировала на пост Свёнтек после вылета с турнира в Торонто

Первая ракетка мира, 21-летняя теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в своих социальных сетях пост после вылета с турнира в Торонто (Канада). Напомним, полячка неожиданно уступила в третьем круге соревнований представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 6:3, 5:7.

Свёнтек сообщила, что эта неделя прошла не так, как она ожидала, но поблагодарила организаторов турнира и болельщиков за поддержку.

«Эта неделя прошла не совсем так, как я хотела, но мне понравилось играть в Торонто. Спасибо организаторам за за заботу о нас и всем вам за прекрасную поддержку. Увидимся в Цинциннати! Это была не лучшая неделя, но я обожаю играть в Торонто. Спасибо за поддержку и до встречи в Цинциннати!» — написала Свёнтек.

WTA отреагировала на пост теннисистки, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца.