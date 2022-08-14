WTA одним эмодзи отреагировала на пост Свёнтек после вылета с турнира в Торонто

Первая ракетка мира, 21-летняя теннисистка Ига Свёнтек опубликовала в своих социальных сетях пост после вылета с турнира в Торонто (Канада). Напомним, полячка неожиданно уступила в третьем круге соревнований представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 6:3, 5:7.
Свёнтек сообщила, что эта неделя прошла не так, как она ожидала, но поблагодарила организаторов турнира и болельщиков за поддержку.
«Эта неделя прошла не совсем так, как я хотела, но мне понравилось играть в Торонто. Спасибо организаторам за за заботу о нас и всем вам за прекрасную поддержку. Увидимся в Цинциннати! Это была не лучшая неделя, но я обожаю играть в Торонто. Спасибо за поддержку и до встречи в Цинциннати!» — написала Свёнтек.
WTA отреагировала на пост теннисистки, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца.
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