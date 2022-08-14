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Наоми Осака подарила ракетку девушке Тейлора Фритца

Наоми Осака подарила ракетку девушке Тейлора Фритца
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Наоми Осака подарила новую ракетку Yonex девушке американского теннисиста Тейлора Фритца Морган Риддл. Дизайн ракетки был разработан сестрой японской теннисистки – Мари. Подарок сопровождался запиской.

«Я так рада поделиться своей новейшей теннисной ракеткой Yonex с тобой! Она очень особенна для меня, так как моя сестра разработала дизайн. В нем так много смысла: драконы для власти, удачи и силы; паучьи лилии для силы и красоты; фиолетовый и золотой цвета – силы и амбиций», – приводит содержание записки Tennis World USA.

В стартовой игре на турнире WTA в американском Цинциннати, который пройдёт с 15 по 21 августа, Наоми Осака сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

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