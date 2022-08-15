Симона Халеп вернётся в топ-6 рейтинга WTA

Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, румынка Симона Халеп 15 августа вернётся в первую шестерку рейтинга WTA. Шестое место спортсменке обеспечит второй выигранный титул в сезоне, сообщает «Твиттер» WTA Insider. Рейтинг возглавляет польская теннисистка Ига Свёнтек.



14 августа Симона Халеп стала победительницей хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада), обыграв в финале представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (24-й номер в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 18 минут. За победу на турнире Халеп получит 900 рейтинговых очков и $ 439,7 тыс.



Для румынской теннисистки титул в Торонто стал 24-м в карьере. Бывшей первой ракетке мира 30 лет.

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