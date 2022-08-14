Халеп рассказала о кумире детства и кто помог ей вернуть былую страсть на корте

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, кто был кумиром её детства. По словам теннисистки, она с раннего возраста вдохновлялась игрой бывшей первой ракетки мира, семикратной победительницы турниров «Большого шлема», бельгийки Жюстин Энен.
«С детства моим кумиром была Жюстин Энен. Я следил за ней, потому что мы одного роста. И да, мне очень нравилась её игра», — сказала Халеп на пресс-конференции.
Также теннисистка отметила, кто в настоящее время является её вдохновителем и тем человеком, который помог вернуть ей огонь и былую страсть на корте.
«Человек рядом с нами. Патрик (Муратоглу, тренер Симоны Халеп. — Прим. «Чемпионата»). Это его заслуга. Также мне придавала сил атмосфера в академии. Это мотивирует, когда я вижу детей, которые каждый день борются за свою мечту», — добавила Халеп.
Халеп в 1/2 финала одержала волевую победу над седьмой ракеткой соревнований американкой Джессикой Пегулой. Матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:4. За титул турнира в Торонто румынская теннисистка сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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