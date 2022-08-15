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Хачанов потерял две позиции в обновлённом рейтинге ATP. Сафиуллин вошёл в сотню лучших

Хачанов потерял две позиции в обновлённом рейтинге ATP. Сафиуллин вошёл в сотню лучших
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сохранил за собой первую строчку. Андрей Рублёв и Аслан Карацев остались на тех же позициях, что и на прошлой неделе, — 8-й и 38-й строчках соответственно.

В сотню лучших теннисистов вошёл россиянин Роман Сафиуллин, который накануне стал победителем турнира «челленджер» в Чикаго (США). Карен Хачанов после обновления рейтинга потерял две позиции. Теперь он занимает 28-е место.

Рейтинг ATP. 15 августа

1 (1). Даниил Медведев.
2 (2). Александр Зверев.
3 (3). Рафаэль Надаль.
4 (4). Карлос Алькарас.
5 (7). Каспер Рууд.
6 (6). Новак Джокович.
7 (5). Стефанос Циципас.
8 (8). Андрей Рублёв.

30 (28). Карен Хачанов...
38 (38). Аслан Карацев...
97 (122). Роман Сафиуллин.

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