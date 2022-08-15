Гауфф станет первой ракеткой мира в паре. В истории WTA только Хингис была моложе
Поделиться
Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула стали чемпионками турнира категории «Мастерс» в Торонто в паре. В финале они обыграли Николь Меликар (США) и Эллен Перес (Австралия) со счётом 6:4, 6:7, 10:5.
Благодаря этой победе 18-летняя Гауфф станет первой ракеткой мира в парном разряде. Только пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998 году.
Напомним, за последний год Гауфф и Пегула выиграли два турнира категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.
Комментарии
- 15 августа 2022
-
09:36
-
09:32
-
09:19
-
09:16
-
02:08
-
00:59
-
00:57
-
00:18
-
00:17
- 14 августа 2022
-
23:38
-
22:56
-
22:40
-
22:40
-
22:13
-
21:13
-
19:49
-
18:01
-
17:22
-
16:36
-
14:23
-
14:10
-
13:30
-
12:16
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:24
-
10:48
-
09:58
-
09:48
-
09:37
-
09:34
-
09:18
-
07:32
-
06:35
Партнерский контент