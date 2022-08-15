Гауфф станет первой ракеткой мира в паре. В истории WTA только Хингис была моложе

Американки Кори Гауфф и Джессика Пегула стали чемпионками турнира категории «Мастерс» в Торонто в паре. В финале они обыграли Николь Меликар (США) и Эллен Перес (Австралия) со счётом 6:4, 6:7, 10:5.

Благодаря этой победе 18-летняя Гауфф станет первой ракеткой мира в парном разряде. Только пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998 году.

Напомним, за последний год Гауфф и Пегула выиграли два турнира категории WTA-1000 и сыграли в финале «Ролан Гаррос». Кроме того, Гауфф вышла в финал US Open вместе с соотечественницей Кэти Макнелли, а также в финал в Штутгарте с китаянкой Чжан Шуай.