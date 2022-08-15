Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская сыграет в Цинциннати с Тревизан, Касаткина — с Анисимовой

Калинская сыграет в Цинциннати с Тревизан, Касаткина — с Анисимовой
Комментарии

Стала известна окончательная сетка турнира WTA в американском Цинциннати. Соревнования пройдут с 15 по 21 августа. Свою соперницу узнала и российская теннисистка Анна Калинская, которая пробилась на турнир через квалификацию.

На стадии 1/32 финала Анна Калинская (Q) сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан. Победительница матча в следующем раунде встретится с Ариной Соболенко (Беларусь).

Посеянная девятой Дарья Касаткина встретится с американкой Амандой Анисимовой. Теннисистка, которая выиграет матч, в следующем раунде встретится с победительницей американского противостояния Софья Кенин – Шелби Роджерс.

Соперницей Вероники Кудерметовой в стартовой игре на турнире в Цинциннати станет Барбора Крейчикова из Чехии. В случае победы россиянка уже в следующем матче может встретиться с румынкой Симоной Халеп, если та обыграет чешку Каролину Мухову.

Ещё одна теннисистка из России, Екатерина Александрова, встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес, у которой 13-й номер посева на турнире. Сильнейшая в этом матче выйдет либо на японку Наоми Осаку, либо на китаянку Чжан Шуай.

Сетка женского турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022