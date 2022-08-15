Калинская сыграет в Цинциннати с Тревизан, Касаткина — с Анисимовой

Стала известна окончательная сетка турнира WTA в американском Цинциннати. Соревнования пройдут с 15 по 21 августа. Свою соперницу узнала и российская теннисистка Анна Калинская, которая пробилась на турнир через квалификацию.
На стадии 1/32 финала Анна Калинская (Q) сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан. Победительница матча в следующем раунде встретится с Ариной Соболенко (Беларусь).
Посеянная девятой Дарья Касаткина встретится с американкой Амандой Анисимовой. Теннисистка, которая выиграет матч, в следующем раунде встретится с победительницей американского противостояния Софья Кенин – Шелби Роджерс.
Соперницей Вероники Кудерметовой в стартовой игре на турнире в Цинциннати станет Барбора Крейчикова из Чехии. В случае победы россиянка уже в следующем матче может встретиться с румынкой Симоной Халеп, если та обыграет чешку Каролину Мухову.
Ещё одна теннисистка из России, Екатерина Александрова, встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес, у которой 13-й номер посева на турнире. Сильнейшая в этом матче выйдет либо на японку Наоми Осаку, либо на китаянку Чжан Шуай.
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