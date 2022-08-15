Матч между Сереной Уильямс и Эммой Радукану не состоится сегодня

Матч первого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати, в котором должны были встретиться 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс и 19-летняя чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану, не состоится сегодня, как планировалось. Вероятно, он пройдёт во вторник, 16 августа.
«Изменение произошло из-за ряда факторов, связанных с расписанием», — приводит слова одного из организаторов турнира Daily Mail.
Журналист Amazon Prime Маркус Бакланд в своей соцсети сообщил, что причиной изменений в расписании могла стать травма американки.
Победительница этого матча в 1/16 финала сразится либо с Викторией Азаренко из Беларуси, либо с эстонкой Кайей Канепи. Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс заявила, что планирует уйти из спорта после того, как ещё раз сыграет на US Open.
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