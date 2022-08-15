Даниил Медведев поделился настроем на «Мастерс» в Цинциннати и US Open — 2022

Чемпион US Open – 2021 первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от старта турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Первым соперником Даниила станет нидерландец Ботик ван де Зандсхулп.
«В матче с Ником я играл неплохо. Но если вывести за скобки то, с кем я играл, результат был ужасным – поражение в первом матче. При этом из-за того, как я провёл последние годы и как чувствую себя сейчас, я уверен в себе перед Цинциннати и US Open.
Конечно, в Цинциннати я хочу выиграть как можно больше матчей, чтобы получить заряд уверенности на US Open. Но не будем слишком далеко заглядывать.
Сетка здесь очень сильная. Иногда бывает, что кто-то снимается, кто-то уже устал за весь сезон, кто-то в неоптимальной форме. Но сейчас я смотрю на сетку и думаю: ого, даже в первом круге все матчи тяжёлые», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Напомним, на прошедшем «Мастерсе» в Монреале (Канада) действующий чемпион Медведев завершил выступление во втором круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу.
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