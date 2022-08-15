Робсон — о Рыбакиной: болельщики практически не знают её

Бывшая 27-я ракетка мира Лора Робсон раскритиковала организаторов турнира в Торонто за решение не ставить матч между действующей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной и американкой Кори Гауфф на центральный корт.

«Болельщики практически не знают Рыбакину, потому что она не так много играла на больших стадионах. Я вижу расписание турнира и понимаю, что это неправильно, потому что она только что выиграла Уимблдон. Это решение Торонто, это позор. Я думаю, что у нас есть невероятные игроки, невероятные таланты, которых надо продвигать», — цитирует Робсон Tennis365.

Елена Рыбакина вылетела во втором круге турнира в Торонто от американской спортсменки Кори Гауфф. Представительница Казахстана отправилась на турнир в Цинциннати.