Робсон — о Рыбакиной: болельщики практически не знают её
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Бывшая 27-я ракетка мира Лора Робсон раскритиковала организаторов турнира в Торонто за решение не ставить матч между действующей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной и американкой Кори Гауфф на центральный корт.
«Болельщики практически не знают Рыбакину, потому что она не так много играла на больших стадионах. Я вижу расписание турнира и понимаю, что это неправильно, потому что она только что выиграла Уимблдон. Это решение Торонто, это позор. Я думаю, что у нас есть невероятные игроки, невероятные таланты, которых надо продвигать», — цитирует Робсон Tennis365.
Елена Рыбакина вылетела во втором круге турнира в Торонто от американской спортсменки Кори Гауфф. Представительница Казахстана отправилась на турнир в Цинциннати.
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