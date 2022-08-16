Вавринка признался, что будет скучать по Уильямс, объявившей о скором завершении карьеры

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал решение американки Серены Уильямс завершить карьеру после предстоящего US Open.
«Конечно, я, как и все, буду скучать по Серене Уильямс. Думаю, что она была потрясающей для тенниса, для болельщиков, для всех, кто занимается спортом в целом. Я всегда был её большим поклонником со многими важными моментами в нашей карьере, и, конечно, будет грустно видеть, как она уходит после US Open.
Помню, как в 2015 году мы вместе отпраздновали наши триумфы на Открытом чемпионате Франции. Это было довольно весело», — приводит слова Вавринки Sportskeeda.
Напомним, последний раз Серена побеждала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open — 2017. Тогда она была на втором месяце беременности. Недавно Серена заявила, что хочет во второй раз стать мамой.
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