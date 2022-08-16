Андрееску: очень хочу побеждать, особенно после стольких перерывов и трудных моментов

Победительница US Open — 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о своей нынешней форме и эмоциональном состоянии.
«Я просто должна продолжать тренироваться, но я также вынуждена говорить себе, что не могу играть очень хорошо каждый божий день. Это просто то, что есть, к сожалению. Я хотела бы не делать это. Очень, очень хочу побеждать, особенно после стольких перерывов, когда я уделяла время себе и всем трудным моментам.
Сейчас я дома, толпа была за меня, выигрывала или проигрывала, я чувствовала, что они всегда поддерживали меня, так что это много значит», — приводит слова Андрееску Sportskeeda.
Андрееску дошла до третьего круга турнира в Торонто (Канада), обыграв в первом круге россиянку Дарью Касаткину. С турнира в Цинциннати (США) канадка снялась из-за изменений в своём графике.
Сейчас Андрееску занимает 51-ю строчку в рейтинге WTA. Рекордной позицией для 23-летней теннисистки является четвёртая строчка. В 2020 году Андрееску не провела ни одного матча из-за травм и перенесённого COVID-19.
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