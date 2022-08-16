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Давидович-Фокина: не могу играть в носках одного цвета

Давидович-Фокина: не могу играть в носках одного цвета
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37-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина рассказал, почему играет в носках разного цвета – одном чёрном и одном белом.

«Я так делаю с 15 лет и уже не могу играть в носках одного цвета. Но когда я куда-то иду с друзьями, то надеваю нормальные.

Также 23-летний испанец рассказал о своих татуировках. У него их шесть штук. На груди набиты слова «шаг за шагом», а на левом предплечье – цунами.

Мы с командой всегда говорим, что я как цунами. Я не хожу, а бегаю. Поэтому я и захотел зафиксировать это на своем теле, чтобы не забывать. Когда-то давно я и за пределами корта был цунами. Я был более нетерпеливым, хотел делать всё и сразу. Сейчас я тише, спокойнее. С каждым годом уровень энергии снижается. Старею!
Сейчас я терпеливее и могу перенести это и на корт.

А на правом запястье у испанца набиты инь и ян.

Я всегда думаю, что плохое – это маленькое хорошее. А что-то очень хорошее – это плохое. Такая жизнь!», — приводит слова испанца официальный сайт АТР.

Сегодня, 16 августа, Давидович-Фокина сыграет с австралийцем Ником Кирьосом в матче первого крута турнира в Цинциннати.

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