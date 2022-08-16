Давидович-Фокина: не могу играть в носках одного цвета

37-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина рассказал, почему играет в носках разного цвета – одном чёрном и одном белом.
«Я так делаю с 15 лет и уже не могу играть в носках одного цвета. Но когда я куда-то иду с друзьями, то надеваю нормальные.
Также 23-летний испанец рассказал о своих татуировках. У него их шесть штук. На груди набиты слова «шаг за шагом», а на левом предплечье – цунами.
Мы с командой всегда говорим, что я как цунами. Я не хожу, а бегаю. Поэтому я и захотел зафиксировать это на своем теле, чтобы не забывать. Когда-то давно я и за пределами корта был цунами. Я был более нетерпеливым, хотел делать всё и сразу. Сейчас я тише, спокойнее. С каждым годом уровень энергии снижается. Старею!
Сейчас я терпеливее и могу перенести это и на корт.
А на правом запястье у испанца набиты инь и ян.
Я всегда думаю, что плохое – это маленькое хорошее. А что-то очень хорошее – это плохое. Такая жизнь!», — приводит слова испанца официальный сайт АТР.
Сегодня, 16 августа, Давидович-Фокина сыграет с австралийцем Ником Кирьосом в матче первого крута турнира в Цинциннати.
- 16 августа 2022
-
12:37
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
10:38
-
10:11
-
10:07
-
09:47
-
09:18
-
09:04
-
07:06
-
05:19
-
04:26
-
03:28
-
01:44
-
00:33
-
00:16
- 15 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
22:19
-
21:26
-
21:06
-
21:03
-
20:55
-
20:48
-
20:26
-
19:47
-
19:43
-
19:42