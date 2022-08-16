Давидович-Фокина — о Кирьосе: он шоумен, и он сейчас в огне

23-летний испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался об австралийском теннисисте Нике Кирьосе в преддверии их матча в 1-м круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
«С Кирьосом, который является шоуменом, матч наверняка будет весёлым. Он играет очень хорошо. Он сейчас в огне. Наверняка будет тяжёлый матч. Я сделаю всё возможное. Постараюсь беспокоить его на его подаче, постараюсь изо всех сил, и посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Алехандро ATP Tour.
Встреча между Давидович-Фокиной и Кирьосом состоится сегодня, 16 августа. Ник Кирьос в этом году дошёл до финала Уимблдона, в котором проиграл Новаку Джоковичу, и выиграл турнир в Вашингтоне (США) в одиночном и парном разряде, а также турнир в Атланте (США) в парном разряде.
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