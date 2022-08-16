Александр Бублик впервые стал отцом
Поделиться
42-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик сообщил, что впервые стал отцом. У 25-летнего Бублика и его жены, имя которой теннисист не раскрывает, родился сын, которого назвали Василий.
Фото: из личного архива Александра Бублика
Ранее Бублик в последний момент снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В первом круге он должен был сыграть с австралийцем Алексом де Минором. На завершившемся ранее турнире той же категории в Монреале казахстанец выступил неудачно. В матче первого круга Александр крупно проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 3:6.
В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
Комментарии
- 16 августа 2022
-
20:54
-
20:27
-
19:55
-
19:24
-
18:51
-
16:54
-
14:37
-
14:00
-
13:15
-
13:06
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
10:38
-
10:11
-
10:07
-
09:47
-
09:18
-
09:04
-
07:06
-
05:19
-
04:26
-
03:28
-
01:44
-
00:33
-
00:16
- 15 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
Партнерский контент