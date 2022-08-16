Александр Бублик впервые стал отцом

42-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик сообщил, что впервые стал отцом. У 25-летнего Бублика и его жены, имя которой теннисист не раскрывает, родился сын, которого назвали Василий.

Фото: из личного архива Александра Бублика

Ранее Бублик в последний момент снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В первом круге он должен был сыграть с австралийцем Алексом де Минором. На завершившемся ранее турнире той же категории в Монреале казахстанец выступил неудачно. В матче первого круга Александр крупно проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 3:6.

В текущем сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).