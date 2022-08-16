Видеообзор поражения Наоми Осаки в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака проиграла второй матч первого круга подряд.

Это произошло на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге Осака проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 4:6, 5:7. Встреча продлилась 1 час 15 минут. На прошлой неделе Наоми также не сумела преодолеть первый раунд Торонто (Канада), там японка снялась с матча с эстонкой Кайей Канепи при счёте 7:6 (7:4), 3:0 в пользу соперницы.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Примечательно, что в последний раз Осака начинала с поражений два турнира подряд в 2018 году, это также была связка турниров WTA-1000 – Канада и Цинциннати. При этом после неудач Наоми завоевала свой первый титул на турнире «Большого шлема» — US Open – 2018.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.