Кудерметова и Мертенс вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США) в парном разряде, обыграв чешку Мари Боузкову и немку Лауру Зигемунд.
Кудерметова и Мертенс одолели соперниц со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. На счету Боузковой и Сигемунд ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Кудерметова и Мертенс дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести возможных.
Кудерметова в одиночном разряде этого же турнира вышла во второй круг, обыграв чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 чешку Барбору Крейчикову. Во втором круге россиянка встретится с победительницей Уимблдона — 2019 румынкой Симоной Халеп.
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