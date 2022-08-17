Кирьос выиграл невероятный розыгрыш у сетки в матче с Давидович-Фокиной. Видео

В матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) между австралийцем Ником Кирьосом и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной зрители стали свидетелями эффектного розыгрыша у сетки. Победителем вышел финалист Уимблдона-2022.

Ник Кирьос одержал и итоговую победу в матче со счётом 7:5, 6:4. Встреча продлилась 1 час 31 минуту.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В следующем круге представитель Австралии сыграет с американцем Тейлором Фритцем. Матч запланирован на 17 августа (21:30 мск).



Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.