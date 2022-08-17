Ник Кирьос: я всю карьеру был эмоциональным теннисистом. С тех пор как взял ракетку

Австралийский теннисист Ник Кирьос подробно рассказал о своей эмоциональности на корте, а также поведал, когда его эмоции на корте начали вырываться.

«Могу ли я назвать себя эмоциональным игроком? О, определённо. Я чувствую, что всю свою карьеру был эмоциональным теннисистом. С тех пор как я взял ракетку. Моя мама смотрела, как я истерю, плачу на корте. Более эмоциональным я был, лишь когда проигрывал.

Я думаю, что в некотором смысле я просто показываю, что меня волнует результат. Думаю, что это важно. Знаете, ребёнок должен заботиться о результате, и я никогда не принимал проигрыш. Я избивал себя после или во время матча», — приводит слова Кирьоса Sportskeeda.

Вчера, 16 августа, Ник Кирьос вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, где сыграет с американцем Тейлором Фритцем.