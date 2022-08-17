Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти устроилась на новую работу
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Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру зимой, устроилась на новую работу.
26-летняя Барти вышла на пост «идейного вдохновителя» крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Optus. Что конкретно будет входить в обязанности Эшли, на данный момент неизвестно.
«Вдохновение всегда было путеводной звездой в моей жизни, я не могу дождаться момента, когда начну вместе с Optus помогать австралийцам вдохновляться и становиться лучшей версией себя», — приводит слова Барти Daily Mail.
Ранее, 30 июля, Барти вышла замуж. Её супругом стал игрок в гольф Гарри Киссик. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде.
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