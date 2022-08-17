Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти устроилась на новую работу

Чемпионка трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру зимой, устроилась на новую работу.

26-летняя Барти вышла на пост «идейного вдохновителя» крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Optus. Что конкретно будет входить в обязанности Эшли, на данный момент неизвестно.

«Вдохновение всегда было путеводной звездой в моей жизни, я не могу дождаться момента, когда начну вместе с Optus помогать австралийцам вдохновляться и становиться лучшей версией себя», — приводит слова Барти Daily Mail.

Ранее, 30 июля, Барти вышла замуж. Её супругом стал игрок в гольф Гарри Киссик. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде.