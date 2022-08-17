Федерер и Кейт Миддлтон проведут благотворительный турнир в ЮАР перед Кубком Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер объединит усилия, направленные на сбор средств для детских благотворительных организаций, с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.
В преддверии Кубка Лэйвера Федерер и Миддлтон примут участие в детском теннисном турнире, который пройдёт в Ист-Лондоне (ЮАР). Там сыграют дети от 8 до 15 лет. На мероприятии планируется собрать деньги для двух фондов – Action for Children (он занимается обеспечением ухода и поддержки нуждающимся детям) и фонда LTA (Ассоциации лаун-тенниса Великобритании), который работает над тем, чтобы теннис стал доступнее. Миддлтон является покровительницей обоих фондов.
«Рад сообщить, что в этом году Кубок Лэйвера начал сотрудничество с герцогиней Кембриджской, чтобы собрать средства на нужды двух удивительных фондов Action for Children и фонда LTA. Спасибо вам за поддержку, я с нетерпением жду встречи с вами в Лондоне», — написал Федерер в своих социальных сетях.
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