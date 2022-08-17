Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер и Кейт Миддлтон проведут благотворительный турнир в ЮАР перед Кубком Лэйвера

Федерер и Кейт Миддлтон проведут благотворительный турнир в ЮАР перед Кубком Лэйвера
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер объединит усилия, направленные на сбор средств для детских благотворительных организаций, с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.

В преддверии Кубка Лэйвера Федерер и Миддлтон примут участие в детском теннисном турнире, который пройдёт в Ист-Лондоне (ЮАР). Там сыграют дети от 8 до 15 лет. На мероприятии планируется собрать деньги для двух фондов – Action for Children (он занимается обеспечением ухода и поддержки нуждающимся детям) и фонда LTA (Ассоциации лаун-тенниса Великобритании), который работает над тем, чтобы теннис стал доступнее. Миддлтон является покровительницей обоих фондов.

«Рад сообщить, что в этом году Кубок Лэйвера начал сотрудничество с герцогиней Кембриджской, чтобы собрать средства на нужды двух удивительных фондов Action for Children и фонда LTA. Спасибо вам за поддержку, я с нетерпением жду встречи с вами в Лондоне», — написал Федерер в своих социальных сетях.

Теннисисты – профи по части инвестиций! Федерер поднял на кроссовках $ 250 млн Теннисисты – профи по части инвестиций! Федерер поднял на кроссовках $ 250 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022