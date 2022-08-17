Александрова не сумела обыграть китаянку Чжан Шуай во 2-м круге турнира в Цинциннати

27-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче второго круга Александрова уступила представительнице Китая Чжан Шуай (44-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Александрова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Шуай три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За место в четвертьфинале Шуай поборется со второй сеяной эстонкой Анетт Контавейт.

Призовой фонд женского турнира в Цинциннати составил $ 2 527 250. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру в начале сезона австралийка Эшли Барти.