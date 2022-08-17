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Феликс Оже-Альяссим разгромил Алекса де Минора во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Феликс Оже-Альяссим разгромил Алекса де Минора во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Девятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго круга Оже-Альяссим (7) разгромил 20-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 18 минут. Оже-Альяссим девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету де Минора три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За путёвку в четвертьфинал Феликс сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Янник Синнер (Италия, 10).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 18:05 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Алекс де Минор
20
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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