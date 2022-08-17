Опелка: «Ролан Гаррос» — самый настоящий ТБШ. Там дали сыграть и россиянам, и Джоковичу
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26-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка раскритиковал некоторые турниры «Большого шлема».
«В разное время я любил все турниры «Большого шлема», но сейчас, на мой взгляд, Открытый чемпионат Франции – лучше всех. Хоть грунт моё самое нелюбимое покрытие, я люблю Париж, это единственный ТБШ, которые проходил правильно в последние годы. Все остальные стали такими политизированными. В Австралии не дали сыграть Новаку Джоковичу, но, думаю, россиянам позволят, французы разрешили играть всем, Уимблдон забанил россиян, а US Open не даёт сыграть Джоковичу, но не россиянам. Таким образом, «Ролан Гаррос» — лучший турнир «Большого шлема». Для меня он сейчас единственный настоящий», — приводит слова Опелки сайт Red Bulletin.
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