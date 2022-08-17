Ник Кирьос разгромно проиграл Тейлору Фритцу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго раунда Кирьос потерпел разгромное поражение от американца Тейлора Фритца (11) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 51 минуту. Кирьос семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фритца 16 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Фритца станет восьмая ракетка мира, прошлогодний финалист россиянин Андрей Рублёв (6).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.