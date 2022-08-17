Ник Кирьос разгромно проиграл Тейлору Фритцу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче второго раунда Кирьос потерпел разгромное поражение от американца Тейлора Фритца (11) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 51 минуту. Кирьос семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фритца 16 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Фритца станет восьмая ракетка мира, прошлогодний финалист россиянин Андрей Рублёв (6).
Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.
Комментарии
- 18 августа 2022
-
00:02
- 17 августа 2022
-
23:30
-
23:20
-
23:07
-
22:55
-
22:43
-
22:16
-
21:47
-
21:21
-
20:54
-
20:43
-
19:56
-
19:39
-
19:34
-
19:18
-
18:14
-
17:31
-
16:25
-
14:46
-
14:32
-
13:53
-
13:50
-
13:29
-
13:08
-
11:30
-
11:13
-
10:10
-
09:59
-
09:30
-
09:00
-
08:17
-
06:53
-
06:03
-
05:59
-
05:30
Партнерский контент