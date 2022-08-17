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Ник Кирьос разгромно проиграл Тейлору Фритцу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Ник Кирьос разгромно проиграл Тейлору Фритцу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос неожиданно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго раунда Кирьос потерпел разгромное поражение от американца Тейлора Фритца (11) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 51 минуту. Кирьос семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фритца 16 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Фритца станет восьмая ракетка мира, прошлогодний финалист россиянин Андрей Рублёв (6).

Призовой фонд мужского турнира в Цинциннати составил $ 6 280 880. Его действующим чемпионом является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 22:35 МСК
Тейлор Фритц
13
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Ник Кирьос
28
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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