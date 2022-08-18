Энди Маррей высказался о решении Серены Уильямс завершить профессиональную карьеру

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился мыслями по поводу решения легендарной американской теннисистки, 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс о завершении профессиональной карьеры.



«Да, это, конечно, печально, но вы знаете, что это случается со всеми игроками на каком-то этапе. Вы знаете, что она (Серена Уильямс) не так много играла последние несколько лет. Так что это происходит. Но, когда вы слышите новости, всегда, да, грустно, когда один из великих игроков уходит… потому что я тоже думаю, что они не кажутся обычными, эти игроки, так что вы вроде как ожидаете, что они смогут продолжать выступать вечно», — цитирует британца Sportskeeda.



Ранее 40-летняя Уильямс-младшая объявила о намерении уйти из тенниса после US Open — 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США).

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