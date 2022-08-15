Рафаэль Надаль прокомментировал решение Серены Уильямс завершить карьеру

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс завершить карьеру. Ранее 40-летняя теннисистка объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«С Сереной у меня связано много воспоминаний. Она одна из величайших спортсменок всех времён. Мне повезло, что я долгое время был с ней в туре. Она является удивительным источником вдохновения для многих людей по всему миру. Желаю ей всего наилучшего», — приводит слова Надаля The Guardian.

Рафаэль Надаль готовится к выступлению на предстоящем турнире в Цинциннати (США). Из-за высокого посева он начнёт соревнования со второго круга, где встретится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Лоренцо Музетти (Италия).