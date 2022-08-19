Радукану — о турнире в Цинциннати: горжусь своим выступлением на этой неделе

Британская теннисистка Эмма Радукану после вылета в 3-м круге турнира в Цинциннати рассказала, что гордится тем, как выступила на этой неделе, и считает этот турнир отличным шагом для движения вперёд.

«Эта неделя была для меня большим шагом. На этой неделе я подумала: «Послушай, я просто собираюсь попробовать, не переживаю, если буду делать ошибки, всё в порядке, но я просто хочу перебивать». Очень горжусь тем, как я выступила на этой неделе, и думаю, что это отличный шаг для движения вперёд.

Это определённо похоже на облегчение, потому что я чувствую, что играю с такой же свободой, как и в прошлом году. Так что чувствую себя хорошо. Считаю, что могу воспринимать эту неделю как позитивную, и действительно чувствую, что снова двигаюсь в правильном направлении», − передаёт слова Радукану Reuters.

Радукану стартовала в Цинциннати с побед над американкой Сереной Уильямс (6:4, 6:0) и Викторией Азаренко (6:0, 6:2). В 3-м круге британка уступила американской теннисистке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6.