Первая ракетка мира Свёнтек объяснила поражение от американки Кис на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в матче 3-го круга турнира в Цинциннати (США) от Мэдисон Кис. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу американской теннисистки.

«Мне c трудом удавалось контролировать мячи. Было сложно попадать в корт. Под конец встречи я хотела только этого, но против такого игрока, как Мэдисон, этой тактики недостаточно. Она слишком опытна и хороша, чтобы играть против неё таким образом», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

Свёнтек на четырёх последних турнирах не может пройти дальше 3-го круга. Последний раз Ига выходила в четвертьфинал на «Ролан Гаррос», где она взяла титул. До этого Свёнтек стала победительницей турнира в Риме.