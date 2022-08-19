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Первая ракетка мира Свёнтек объяснила поражение от американки Кис на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира Свёнтек объяснила поражение от американки Кис на турнире в Цинциннати
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение в матче 3-го круга турнира в Цинциннати (США) от Мэдисон Кис. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6 в пользу американской теннисистки.

«Мне c трудом удавалось контролировать мячи. Было сложно попадать в корт. Под конец встречи я хотела только этого, но против такого игрока, как Мэдисон, этой тактики недостаточно. Она слишком опытна и хороша, чтобы играть против неё таким образом», — приводит слова Свёнтек WTA Insider.

Свёнтек на четырёх последних турнирах не может пройти дальше 3-го круга. Последний раз Ига выходила в четвертьфинал на «Ролан Гаррос», где она взяла титул. До этого Свёнтек стала победительницей турнира в Риме.

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