Ольховский объяснил, почему Рублёв проиграл Фритцу в 1/8 финала в Цинциннати

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский рассказал о причинах поражения россиянина Андрея Рублёва в матче 3-го круга турнира в Цинциннати, где он проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7.
«Некритично, что Рублёв вылетел из топ-10. У Андрея есть игра, есть оружие, за счёт чего можно побеждать. Это всё дело времени.
У Рублёва были шансы выиграть. У него было три брейк-пойнта в третьем сете. Игра была очень равная. Фритц рискнул в решающие моменты и сыграл чуть удачнее. На мой взгляд, Андрей неуверенно сыграл слева. Справа его оружие не работало в том ключе, в котором хотелось бы, чтобы больше результативности было. Фритц хорошо двигался и показал очень хороший матч. Из-за чего Андрей проиграл? Тейлор просто сыграл решающие моменты удачнее», — сказал Ольховский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
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