Победительница Уимблдона Елена Рыбакина вылетела от американки Кис на турнире в Цинциннати

Победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (Казахстан, 25-й номер рейтинга WTA) не смогла справиться с американской спортсменкой Мэдисон Кис (24-й номер рейтинга) в четвертьфинальном матче и закончила своё выступление на турнире в Цинциннати.



Кис одержала верх над Рыбакиной со счётом 6:2, 6:4 за 1 час 32 минуты. На счету Рыбакиной один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%). Её соперница дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 (38%).

Американская теннисистка в полуфинале встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Петра Квитова (Чехия).

Отметим, Мэдисон Кис на турнире в Цинциннати во всех своих встречах праздновала победу в двух сетах. В первом круге она расправилась с Юлией Путинцевой, во втором раунде одолела Елену Остапенко, а в третьем круге обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек.