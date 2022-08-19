Ольховский рассказал, за счёт чего Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский рассказал, за счёт чего первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати.

«На мой взгляд, Даниил играет хорошо. Обыграть Медведева, если у тебя нет уверенного удара с лёта, достаточно сложно. Даня принимает очень далеко от задней линии, и не многие позволяют себе выйти к сетке. Это связано с тем, что они не привыкли бежать вперёд, либо с тем, что Даниил хорошо принимает подачу соперника. Ну и, конечно, сказывается уровень Медведева, который хорошо держит свою подачу и на приёме очень цепко и хорошо играет, практически ничего от себя не отдаёт.



Иснер или Циципас, кто из них более подойдёт Даниилу? Я думаю, что тот и другой для Даниила одинаковы, поэтому не думаю, что кто-то из них Медведеву будет неудобен», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.