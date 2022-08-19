Медведев выбил американца с его домашнего «Мастерса». Даниил уже в шаге от финала

Даниил Медведев разобрался с американцем в 1/4 финала его домашнего «Мастерса». Россиянин уже в шаге от финала.

До 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати добрался лишь один представитель России – первая ракетка мира Даниил Медведев. В рамках третьего круга лидер мирового рейтинга в двух сетах разобрался с канадцем Денисом Шаповаловым. А вот Андрей Рублёв (6-й номер посева) на этой стадии соревновании был вынужден сойти с дистанции после поражения в трёх сетах от американца Тейлора Фритца (11). Таким образом, в Цинциннати сорвался намечавшийся русский четвертьфинал – Медведев – Рублёв. Кроме того, Андрей как прошлогодний финалист потеряет много рейтинговых очков и с понедельника впервые с осени 2020 года покинет топ-10.

В целом в четвертьфинал из третьего круга прошли почти все теннисисты, кто выше по рейтингу своих соперников – кроме Медведева (1-й номер посева) это Карлос Алькарас (3), Стефанос Циципас (4), Феликс Оже-Альяссим (7), Кэмерон Норри (9) и Джон Иснер. Удивили лишь Фритц и Борна Чорич (SR), вслед за Рафаэлем Надалем (2) выбивший из сетки ещё одного испанца – Роберто Баутиста-Агута (15). Борна в своё время был 12-й ракеткой мира, но затем из-за травм откатился далеко в рейтинге. Хорват начинал этот турнир в статусе 152-й ракетки мира, но благодаря выходу в 1/4 финала вернётся теперь в топ-100.

После того как из-за поражения Надаля Медведев обеспечил себе первое место в рейтинге до конца US Open, то есть на ближайшие три недели, россиянин смог сосредоточиться на завоевании титула на американском «Мастерсе». Тем более что пока в этом сезоне у Даниила крайне мало трофеев – точнее, всего один, завоёванный на соревновании самой низкой категории ATP-250 в Лос-Кабосе. Кроме того, не стоит забывать, что на Открытом чемпионате США Медведеву предстоит защищать максимальное количество очков – 2000 – за прошлогодний титул, и все баллы, набранные в Цинциннати, не будут для него лишними.

В пятницу вместо русского четвертьфинала зрители увидели матч Медведева с обидчиком Рублёва – американцем Тейлором Фритцем. Любопытно, что в туре теннисисты выступают давно, но друг с другом на официальном уровне пересеклись на корте впервые. «Тейлор — отличный игрок. Нам нечасто приходилось играть друг с другом. Перед Кубком ATP мы вместе потренировались. Думаю, тогда он был сильнее меня, хотя на самом деле это не имеет значения. Но тогда я сказал своему тренеру: «Вау, он может действительно хорошо играть, это может быть отличный год для него». Затем он выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Возможно, он мог бы выступить лучше на некоторых других турнирах, но он уже чемпион «Мастерса». Он потрясающий игрок, и мне нужно быть на высоте, чтобы постараться победить его», — сказал Медведев перед матчем.

Как и опасался россиянин, матч получился напряжённым. Особенно хорошо у Фритца работала подача. За всю партию он ни разу не позволил сопернику добраться до брейк-пойнтов. А сам Тейлор был близок к брейку шесть раз. Но Медведев все попытки американца отразил, включая три сетбола. Дело дошло до тай-брейка, в котором у Фритца неожиданно случился провал, и Даниил уверенно победил – 7:6 (7:1) за 1 час 5 минут. Расстроенный американец упустил начало второго сета, а Медведев впервые за матч получил брейк-пойнты и реализовал их – 2:0. Этого преимущества россиянину хватило, чтобы одержать победу в матче – 7:6, 6:3 за 1 час 40 минут.

Так Даниил Медведев справился с американским теннисистом и повторил прошлогодний результат – выход в 1/2 финала Цинциннати. Соперник россиянина определится в паре Стефанос Циципас – Джон Иснер.