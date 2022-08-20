Чорич – о серьёзном прорыве в Цинциннати: только здесь я начал подавать очень хорошо

152-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о своей текущей форме на «Мастерсе» в Цинциннати.
«Я приехал в Цинциннати и только здесь начал подавать очень хорошо. Я не хочу говорить «слишком хорошо», потому что завтра я не буду подавать хорошо, поэтому я просто скажу, что это было очень солидно. На прошлой неделе я много подавал. Я пошел на этот риск своим плечом. Я никогда не могу знать, сколько смогу подать, но я просто пошел на риск и очень усердно тренировался», — цитирует Чорича официальный сайт ATP.
Напомним, что в четвертьфинале престижных американских соревнований хорватский теннисист переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:4. По ходу турнира Чорич уже выбил таких игроков, как Лоренцо Музетти, Рафаэля Надаля и Роберто Баутиста-Агута. За выход в финал «Мастерса» в Цинциннати Борна сразится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания).
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