Киченок и Остапенко завоевали титул женского турнира в Цинциннати в парном разряде

Людмила Киченок и Елена Остапенко выиграли титул в парном разряде на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США). В решающем матче соревнований они обыграли американско-австралийский тандема Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес в двух сетах со счётом 7:6(5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 часа 9 минут.
Украинско-латвийская пара теннисисток 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнтов из 5. На счету Меликар-Мартинес/Перес — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.
Людмила Киченок и Елена Остапенко провели третий финал в этом сезоне и впервые сыграли вместе в решающем матче на турнире WTA 1000. В 2022 году украинско-латвийская пара выиграли титул в Бирмингеме и стали финалистами на соревнованиях в Дубае и Истборне.
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